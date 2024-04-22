Руководителем пресс-центра Сил обороны Юга назначили Плетенчука вместо Гуменюк

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

С 22 апреля начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга стал бывший спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в комментарии для издания Укринформ . Также эту информацию подтвердили LIGA.net двое собеседников в Силах безопасности и обороны.

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По данным Укринформа, с 22 апреля он начинает исполнение обязанностей спикера Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

До него эту должность занимала Наталья Гуменюк. 19 апреля уволили с должности начальницы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг".

16 апреля сменилось командование ОК "Юг": командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк представил нового командующего оперативного командования "Юг" – им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.