Руководителем пресс-центра Сил обороны Юга назначили Плетенчука вместо Гуменюк
С 22 апреля начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга стал бывший спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в комментарии для издания Укринформ. Также эту информацию подтвердили LIGA.net двое собеседников в Силах безопасности и обороны.
По данным Укринформа, с 22 апреля он начинает исполнение обязанностей спикера Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.
До него эту должность занимала Наталья Гуменюк. 19 апреля уволили с должности начальницы объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг".
16 апреля сменилось командование ОК "Юг": командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк представил нового командующего оперативного командования "Юг" – им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.
- 16 апреля украинские медийщики попросили военное руководство заменить Гуменюк на должности. Журналисты утверждали, что она запрещает освещать военные преступления РФ в Херсонской области и не предоставляет доступа к военным.
- Гуменюк отреагировала на призыв журналистов отстранить ее от должности, которые утверждают, что она препятствует освещению преступлений российских оккупантов, а также боевых действий в Херсонской области. Она сказала, что медийщики якобы не предоставили доказательств своим заявлениям.