Гуменюк уволили с должности начальника пресс-центра Сил обороны юга
Наталью Гуменюк уволили с должности руководителя объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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"Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в настоящее время продолжается отбор соответствующего специалиста, который станет "голосом" Сил обороны юга.
"Центр стратегических коммуникаций Сил обороны юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ", — отметили в Генштабе.
- 16 апреля украинские медийщики попросили военное руководство заменить Гуменюк в должности. Журналисты утверждали, что она запрещает освещать военные преступления РФ в Херсонской области и не предоставляет доступ к военным.
- Гуменюк отреагировала на призыв журналистов отстранить ее от должности, утверждающих, что она препятствует освещению преступлений российских оккупантов, а также боевых действий в Херсонской области. Она сказала, что медийщики якобы не предоставили доказательств своим заявлениям.
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