Гуменюк уволили с должности начальника пресс-центра Сил обороны юга

Причину увольнения в Генштабе не уточнили

Наталья Гуменюк (Фото: Facebook)

Наталью Гуменюк уволили с должности руководителя объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в настоящее время продолжается отбор соответствующего специалиста, который станет "голосом" Сил обороны юга.

