"Никаких доказательств". Гуменюк отреагировала на призыв медийщиков отстранить ее

Наталья Гуменюк (Фото: Facebook)

Руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отреагировала на призыв журналистов отстранить ее от должности, которые утверждают, что она препятствует освещению преступлений российских оккупантов, а также боевых действий в Херсонской области. В эфире Радио Свобода Гуменюк заявила, что медийщики якобы не предоставили доказательств своим заявлениям.

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"Мы видим лицо защитников Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской областей, но не видим лиц защитников Херсонской области. В Херсонской области мы видим только госпожу Гуменюк", – написали журналисты в письме военному руководству.

"Самым вопиющим случаем" они назвали запрет заезда в Херсонскую область в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС.

Гуменюк в свою очередь заявила, что медийщики якобы не предоставили доказательств и пресс-центр ОК "Юг", по ее словам, не нарушил никаких приказов командования.

"То, что забрасывается о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС, – это абсолютная неправда. Потому что было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощенном порядке, но с учетом безопасности операций", – сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что во время войны "мы работаем над тем, чтобы операция и безопасность были сохранены".

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых расположена на временно оккупированной территории.

Газета New York Times заявила, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена взрывом изнутри – взрывчатку заложили в тоннель в основе конструкции.

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