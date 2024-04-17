"Жодних доказів". Гуменюк відреагувала на заклик медійників усунути її з посади
Керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її з посади, які стверджують, що вона перешкоджає висвітленню злочинів російських окупантів, а також бойових дій у Херсонській області. В ефірі Радіо Свобода Гуменюк заявила, що медійники нібито не надали доказів своїм заявам.
"Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", — написали журналісти у листі до військового керівництва.
"Найбільш кричущим випадком" вони назвали заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС.
Гуменюк своєю чергою заявила, що медійники нібито не надали доказів і пресцентр ОК "Південь", за її словами, не порушив жодних наказів командування.
"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС, – це абсолютна неправда. Тому що було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку, але з огляду на безпеку операцій", – сказала вона.
Гуменюк наголосила, що під час війни "ми працюємо над тим, щоб операція та безпека операції були збережені".
- 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.
- Газета New York Times заявила, що гребля Каховської ГЕС була знищена вибухом зсередини – вибухівку заклали у тунель в основі конструкції.
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