"Жодних доказів". Гуменюк відреагувала на заклик медійників усунути її з посади

Наталія Гуменюк (Фото: Facebook)

Керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її з посади, які стверджують, що вона перешкоджає висвітленню злочинів російських окупантів, а також бойових дій у Херсонській області. В ефірі Радіо Свобода Гуменюк заявила, що медійники нібито не надали доказів своїм заявам.

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"Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", — написали журналісти у листі до військового керівництва.

"Найбільш кричущим випадком" вони назвали заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС.

Гуменюк своєю чергою заявила, що медійники нібито не надали доказів і пресцентр ОК "Південь", за її словами, не порушив жодних наказів командування.

"Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС, – це абсолютна неправда. Тому що було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку, але з огляду на безпеку операцій", – сказала вона.

Гуменюк наголосила, що під час війни "ми працюємо над тим, щоб операція та безпека операції були збережені".

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

Газета New York Times заявила, що гребля Каховської ГЕС була знищена вибухом зсередини – вибухівку заклали у тунель в основі конструкції.

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