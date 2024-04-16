Медійники закликали замінити речницю ОК "Південь": перешкоджає висвітлювати події на Херсонщині

Журналісти назвали "найбільш кричущим випадком" – заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС

Наталя Гуменюк (Фото: ОК "Південь")

Учасники Медіаруху, журналісти та медіа звернулися до військового керівництва з проханням усунути Наталію Гуменюк від управління об'єднаним пресцентром ОК "Південь". Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Детектор медіа.

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Журналісти зазначили, що Гуменюк перешкоджає висвітленню злочинів росіян і не дає журналістам показувати подвиг оборонців Херсонщини.

Також вони зауважили, що росіяни не припиняють атакувати Херсонську область, знищують міста Херсон та Берислав, водночас ані українці, ані світ не бачать цього. Так само маловідомим залишається подвиг українських військових на цьому напрямку, і журналісти вважають, що винна в цьому комунікаційна політика Гуменюк.

"Ми бачимо обличчя захисників Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, але не бачимо облич захисників Херсонщини. На Херсонщині ми бачимо лише пані Гуменюк", — йдеться в заяві.

Медіаспільнота скаржиться, що фіксувати воєнні злочини вдається здебільшого завдяки обходженню обмежень, встановлених у зоні підпорядкування Гуменюк, а не за її сприяння.

Журналісти назвали "найбільш кричущим випадком" – заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС.

"Тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських "військкорів", адже від нас інформація була майже відсутня", — згадали вони.

Також для репортерів закриті селище Антонівка, село Дар’ївка та частина Херсона (Корабельний район та Острів), де люди потерпають від російських обстрілів. Крім того, як зазначає Медіарух, на відміну від інших напрямків, на Херсонщині немає доступу до шпиталів і стабпунктів, де лікують поранених захисників та цивільних.

Журналісти звернулися до головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Гуменюк на посаді та забезпечити доступ репортерів до районів Херсонщини й сусідніх регіонів.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

Газета New York Times заявила, що гребля Каховської ГЕС була знищена вибухом зсередини – вибухівку заклали у тунель в основі конструкції.

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