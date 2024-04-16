Медийщики призвали заменить спикера ОК "Юг": препятствует освещать события на Херсонщине

Журналисты назвали "самым вопиющим случаем" – запрет заезда в Херсонскую область в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС

Наталья Гуменюк (Фото: ОК "Юг")

Участники "Медіаруху", журналисты и медиа обратились к военному руководству с просьбой отстранить Наталью Гуменюк от управления объединенным пресс-центром ОК "Юг". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Детектор медиа.

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Журналисты отметили, что Гуменюк препятствует освещению преступлений россиян и не дает журналистам показывать подвиг защитников Херсонской области.

Также они отметили, что россияне не прекращают атаковать Херсонскую область, уничтожают города Херсон и Берислав, в то же время ни украинцы, ни мир не видят этого. Также малоизвестным остается подвиг украинских военных на этом направлении, и журналисты считают, что виновата в этом коммуникационная политика Гуменюк.

"Мы видим лица защитников Донецкой, Луганской, Харьковской области, Запорожья, но не видим лиц защитников Херсонской области. В Херсонской области мы видим только госпожу Гуменюк", – говорится в заявлении.

Медиасообщество жалуется, что фиксировать военные преступления удается в основном благодаря обхождению ограничений, установленных в зоне подчинения Гуменюк, а не при ее содействии.

Журналисты назвали "самым вопиющим случаем" – запрет заезда в Херсонскую область в подтопленные города и села в день подрыва Каховской ГЭС.

"Тогда мировые СМИ заполонили ссылки на свидетельства российских "военкоров", ведь от нас информация почти отсутствовала", – вспоминали они.

Также для репортеров закрыты поселок Антоновка, село Дарьевка и часть Херсона (Корабельный район и Остров), где люди страдают от российских обстрелов. Кроме того, как отмечает "Медіарух", в отличие от других направлений, в Херсонской области нет доступа к госпиталям и стабпунктам, где лечат раненых защитников и гражданских.

Журналисты обратились к главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Александру Сырскому, министру обороны Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Гуменюк в должности и обеспечить доступ репортеров в районы Херсонской области и соседние регионы.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых расположена на временно оккупированной территории.

Газета New York Times заявила, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена взрывом изнутри – взрывчатку заложили в тоннель в основе конструкции.

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