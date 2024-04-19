Гуменюк звільнили з посади начальниці пресцентру Сил оборони півдня

Причину звільнення в Генштабі не уточнили

Наталія Гуменюк (Фото: Facebook)

Наталію Гуменюк звільнили з посади начальниці об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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"Прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка стане "голосом" Сил оборони півдня.

