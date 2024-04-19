Гуменюк звільнили з посади начальниці пресцентру Сил оборони півдня
Наталія Гуменюк (Фото: Facebook)

Наталію Гуменюк звільнили з посади начальниці об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня", – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка стане "голосом" Сил оборони півдня.

"Центр стратегічних комунікацій Сил оборони півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", – зазначили в Генштабі.

  • 16 квітня українські медійники попросили військове керівництво замінити Гуменюк на посаді. Журналісти стверджували, що вона забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ у Херсонській області та не надає доступу до військових.
  • Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її з посади, які стверджують, що вона перешкоджає висвітленню злочинів російських окупантів, а також бойових дій у Херсонській області. Вона сказала, що медійники нібито не надали доказів своїм заявам.
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