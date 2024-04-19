Гуменюк звільнили з посади начальниці пресцентру Сил оборони півдня
Наталію Гуменюк звільнили з посади начальниці об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
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"Прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19 квітня", – йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка стане "голосом" Сил оборони півдня.
"Центр стратегічних комунікацій Сил оборони півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", – зазначили в Генштабі.
- 16 квітня українські медійники попросили військове керівництво замінити Гуменюк на посаді. Журналісти стверджували, що вона забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ у Херсонській області та не надає доступу до військових.
- Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її з посади, які стверджують, що вона перешкоджає висвітленню злочинів російських окупантів, а також бойових дій у Херсонській області. Вона сказала, що медійники нібито не надали доказів своїм заявам.