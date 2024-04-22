Керівником пресцентру Сил оборони Півдня призначили Плетенчука замість Гуменюк

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

З 22 квітня начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня став речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Про це він сказав у коментарі для видання Укрінформ. Також цю інформацію підтвердили LIGA.net двоє співрозмовників у Силах безпеки і оборони.

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За даними Укрінформу, з 22 квітня він починає виконання обов'язків речника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

До нього цю посаду обіймала Наталія Гуменюк. 19 квітня звільнили з посади начальниці об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь".

16 квітня змінилося командування ОК "Південь": командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк представив нового командувача оперативного командування "Південь" – ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.