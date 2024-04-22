Керівником пресцентру Сил оборони Півдня призначили Плетенчука замість Гуменюк
З 22 квітня начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня став речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Про це він сказав у коментарі для видання Укрінформ. Також цю інформацію підтвердили LIGA.net двоє співрозмовників у Силах безпеки і оборони.
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За даними Укрінформу, з 22 квітня він починає виконання обов'язків речника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.
До нього цю посаду обіймала Наталія Гуменюк. 19 квітня звільнили з посади начальниці об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь".
16 квітня змінилося командування ОК "Південь": командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк представив нового командувача оперативного командування "Південь" – ним став бригадний генерал Геннадій Шаповалов.
- 16 квітня українські медійники попросили військове керівництво замінити Гуменюк на посаді. Журналісти стверджували, що вона забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ у Херсонській області та не надає доступу до військових.
- Гуменюк відреагувала на заклик журналістів усунути її з посади. Представники медіа стверджують, що вона перешкоджає висвітленню злочинів російських окупантів, а також бойових дій у Херсонській області. Вона сказала, що медійники нібито не надали доказів своїм заявам.