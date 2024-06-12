Речник Сил оборони півдня Плетенчук йде з посади. Стверджує: Так було сплановано від початку

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Відрядження Дмитра Плетенчука до Сил оборони півдня як начальника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Про це він написав у Facebook.

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Плетенчук стверджує – так було сплановано від початку.

"Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав", — зазначив він.

Тепер він повертається до обов'язків речника Військово-морських сил Збройних Сил України.

На посаді речника Сил оборони півдня Плетенчук взяв участь у 177 ефірах, 15 брифінгах та 19 інтервʼю.