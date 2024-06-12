Речник Сил оборони півдня Плетенчук йде з посади. Стверджує: Так було сплановано від початку
Відрядження Дмитра Плетенчука до Сил оборони півдня як начальника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Про це він написав у Facebook.
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Плетенчук стверджує – так було сплановано від початку.
"Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав", — зазначив він.
Тепер він повертається до обов'язків речника Військово-морських сил Збройних Сил України.
На посаді речника Сил оборони півдня Плетенчук взяв участь у 177 ефірах, 15 брифінгах та 19 інтервʼю.
- Плетенчука призначили керівником пресцентру Сил оборони півдня 22 квітня – він замінив на цій посаді Наталію Гуменюк, звільнення якої вимагали українські журналісти та експерти медійних організацій.
- Зараз Гуменюк перевели на посаду, не повʼязану із взаємодією зі ЗМІ.