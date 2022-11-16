Спикер Воздушных сил: Мне удивительно, что атаковали Украину, а все внимание на Польше

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат удивлен, что сейчас все внимание приковано к Польше, хотя Россия ударила ракетами по всей Украине. Об этом он заявил в интервью DW.

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"Мне удивительно, что атакована вся территория Украины, а все переключили внимание на инцидент в Польше, потому что это страна НАТО. Это последствия войны России против Украины", – сказал он.

Нет гарантий, что не будут страдать другие страны, говорит Игнат. Например, две недели назад обломки российской ракеты упали на территории Молдовы.

"В Польше еще нужно установить, что это было. Поэтому нужно дождаться результатов расследования. Воздушные силы Украины представят со своей стороны любой доступ к информации", – сказал он.

Игнат также заверил, что Украина будет сбивать все, что на нее летит.

"Мы видим, что летит на голову ракета. Что нам делать? Будем сбивать. Иного выхода нет. Воздушные силы делают все для этого. Даже авиационная ракета может куда-то не туда попасть. Но это война, и она имеет свои последствия", – подытожил спикер Воздушных сил.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Марко Сировой

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