Спикер ВСУ об обороне Авдеевки: Никто не собирается отходить

Силы обороны не намерены покидать свои позиции в районе Авдеевки, где с 10 октября продолжается активное наступление россиян. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире единого телемарафона.

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Отвечая на вопрос, есть ли у Сил обороны укрепленные позиции на случай необходимости отхода из района Авдеевки, Штупун сказал: "Никто не собирается отходить".

Он отметил, что на Авдеевском направлении сейчас сосредоточено до 40 000 оккупантов и до 300 российских танков.

По словам Штупуна, количество боестолкновений на Авдеевском направлении сейчас меньше, чем в районе Марьинки.

"Там напряжение уже не спадает достаточно долго. Например, вчера активность врага на Марьинском направлении была даже больше, чем на Авдеевском. Около Марьинки ежедневно фиксируется 20-25 попыток штурмовать наши позиции. В настоящее время враг остается без успеха, теряет личный состав, некоторую технику и отходит назад. Но все время снова пытается идти вперед", – рассказал спикер ВСУ.

29 октября Штупун сказал, что если говорить о количестве потерь, то Авдеевка – "это крупнейшее поражение россиян". С 10 октября в Донецкой области было уничтожено 6500 оккупантов.

Сегодня в ВСУ сообщили об очередном сбитом Су-25 под Авдеевкой.

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