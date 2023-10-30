UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спикер ВСУ об обороне Авдеевки: Никто не собирается отходить

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 14:31
Спикер ВСУ об обороне Авдеевки: Никто не собирается отходить - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны не намерены покидать свои позиции в районе Авдеевки, где с 10 октября продолжается активное наступление россиян. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире единого телемарафона.

Отвечая на вопрос, есть ли у Сил обороны укрепленные позиции на случай необходимости отхода из района Авдеевки, Штупун сказал: "Никто не собирается отходить".

Он отметил, что на Авдеевском направлении сейчас сосредоточено до 40 000 оккупантов и до 300 российских танков.

По словам Штупуна, количество боестолкновений на Авдеевском направлении сейчас меньше, чем в районе Марьинки.

"Там напряжение уже не спадает достаточно долго. Например, вчера активность врага на Марьинском направлении была даже больше, чем на Авдеевском. Около Марьинки ежедневно фиксируется 20-25 попыток штурмовать наши позиции. В настоящее время враг остается без успеха, теряет личный состав, некоторую технику и отходит назад. Но все время снова пытается идти вперед", – рассказал спикер ВСУ.

  • 29 октября Штупун сказал, что если говорить о количестве потерь, то Авдеевка – "это крупнейшее поражение россиян". С 10 октября в Донецкой области было уничтожено 6500 оккупантов.
  • Сегодня в ВСУ сообщили об очередном сбитом Су-25 под Авдеевкой.

Читайте также: Сырский: Россия существенно усилила свою группировку под Бахмутом, уже не стоит в обороне

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкаМарьинкаАлександр Штупун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 