Речник ЗСУ про оборону Авдіївки: Ніхто не збирається відходити

Сили оборони не збираються залишати свої позиції в районі Авдіївки, де з 10 жовтня триває активний наступ росіян. Про це сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі єдиного телемарафону.

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Відповідаючи на запитання, чи є у Сил оборони укріплені позиції на випадок необхідності відходу з району Авдіївки, Штупун сказав: "Ніхто не збирається відходити".

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку наразі зосереджено до 40 000 окупантів і до 300 російських танків.

За словами Штупуна, кількість боєзіткнень на Авдіївському напрямку зараз менша, ніж в районі Мар’їнки.

"Там напруга вже не спадає досить довго. Наприклад, вчора активність ворога на Мар’їнському напрямку була навіть більша, ніж на Авдіївському. Біля Мар’їнки щодня фіксується 20-25 спроб штурмувати наші позиції. Наразі ворог залишається без успіху, втрачає особовий склад, деяку техніку і відходить назад. Але весь час знову намагається йти вперед", – розповів речник ЗСУ.

29 жовтня Штупун сказав: якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка – "це найбільша поразка росіян". Загалом з 10 жовтня на Донеччині було знищено 6500 окупантів.

Сьогодні у ЗСУ повідомили про черговий збитий Су-25 під Авдіївкою.

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