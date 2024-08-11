Спикер ВСУ: Россияне каждый день используют боеприпасы с ядовитыми веществами

Из 536 боеприпасов, сброшенных с коптеров 10 августа, 11 были с ядовитыми веществами

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Российские оккупанты ежедневно используют против украинских военных боеприпасы с ядовитыми веществами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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"Ежедневно противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 были с ядовитыми веществами", – сказал он.

Лиховой отметил, что сначала информация об использовании химического оружия передается силам поддержки, которые анализируют каждый подобный случай. Затем эти данные передаются международным организациям.

В целом на участке фронта, подконтрольном ОСУВ "Таврия", беспилотники теперь используются так же часто, как и артиллерия, добавил спикер. Отличие состоит в том, что во время одного удара артиллерия выпускает несколько снарядов, тогда как дрон сбрасывает только один.

25 января 2024 представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудык заявил, что в декабре 2023 было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами.

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более тысячи химических атак, в 2024 году россияне активизировали применение химического оружия.

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