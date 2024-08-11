Речник ЗСУ: Росіяни щодня використовують боєприпаси з отруйними речовинами

З 536 боєприпасів, які були скинуті з коптерів 10 серпня, 11 були з отруйними речовинами

Фото: Wikimedia Commons

Російські окупанти щодня використовують проти українських військових боєприпаси з отруйними речовинами. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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"Щодня противник застосовує боєприпаси з отруйними речовинами. З 536 боєприпасів, які вчора були скинуті з коптерів, 11 були з отруйними речовинами", – сказав він.

Лиховій окреслив, що спочатку інформація про використання хімічної зброї передається силам підтримки, які аналізують кожен подібний випадок. Потім ці дані передаються до міжнародних організацій.

Загалом на ділянці фронту, підконтрольній ОСУВ "Таврія", безпілотники тепер використовуються так само часто, як і артилерія, додав речник. Відмінність полягає в тому, що під час одного удару артилерія випускає кілька снарядів, тоді як дрон скидає лише один.

25 січня 2024 року представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами.

4 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України більш ніж тисячу хімічних атак, у 2024 році росіяни активізували застосування хімічної зброї.

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