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Способность россиян успешно двинуться на Бахмут и Северск вызывает сомнения – ISW

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 03:39
Способность россиян успешно двинуться на Бахмут и Северск вызывает сомнения – ISW - Фото
Карта ISW

Способность российских войск начать успешное движение в направлении Бахмута и Северска вызывает сомнения. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 4 июля.

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4 июля российские войска продолжали наступательные действия восточнее Бахмута для подготовки к последующим наступательным действиям в направлении Бахмута и Северска.

ISW цитирует сообщение Генштаба ВСУ о неудачной разведке боем оккупантов на окраинах Берестового и их безуспешной попытке наступления в районе Углегорской ТЭС.

Ананлитики прогнозируют, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по продвижению к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конечном итоге двинуться на Бахмут и Северск.

"Но их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск, вызывает сомнения", – отметили в ISW.

Читайте также: ВСУ отбили штурм россиян в Белогоровке и отогнали врага от Углегорской ТЭС — Генштаб

Наталия Медведева
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isw бахмут Северск
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