США делают все, чтобы избежать встречи Байдена с Путиным на G20 даже в коридоре – Politico
Белый дом делает все возможное, чтобы избежать прямой встречи президента США Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. Об этом со ссылкой на неназваных официальных лиц Штатов сообщает Politico.
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По словам собеседников журналистов, официальные лица США принимают меры предосторожности, чтобы избежать даже столкновения в коридоре Байдена с Путиным или одновременного присутствия на фотовстрече.
Официальные лица США исключают официальную встречу Байдена и Путина, однако в частных разговорах с журналистами отметили, что если бы были достигнуты договоренности об освобождении Бриттни Грайнер, звезды баскетбола, приговоренной к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме за хранение наркотиков, или Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, отбывающего 16-летний срок по обвинению в шпионаже, Байден мог бы согласиться на встречу.
При этом чиновники подчеркнули, что такая встреча могла бы состояться при данных условиях только после нескольких недель закулисных переговоров с Москвой, а сейчас нет никаких планов вести такие переговоры, хотя официальные лица США заявили, что дверь для этого открыта.
- Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
- В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.
- В Индонезии заявляли, что и Зеленский, и Путин уже якобы согласились приехать на саммит. Однако ни у украинского лидера, ни у диктатора РФ не подтвердили эту информацию.
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