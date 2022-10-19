США делают все, чтобы избежать встречи Байдена с Путиным на G20 даже в коридоре – Politico

Белый дом делает все возможное, чтобы избежать прямой встречи президента США Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. Об этом со ссылкой на неназваных официальных лиц Штатов сообщает Politico.

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По словам собеседников журналистов, официальные лица США принимают меры предосторожности, чтобы избежать даже столкновения в коридоре Байдена с Путиным или одновременного присутствия на фотовстрече.

Официальные лица США исключают официальную встречу Байдена и Путина, однако в частных разговорах с журналистами отметили, что если бы были достигнуты договоренности об освобождении Бриттни Грайнер, звезды баскетбола, приговоренной к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме за хранение наркотиков, или Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, отбывающего 16-летний срок по обвинению в шпионаже, Байден мог бы согласиться на встречу.

При этом чиновники подчеркнули, что такая встреча могла бы состояться при данных условиях только после нескольких недель закулисных переговоров с Москвой, а сейчас нет никаких планов вести такие переговоры, хотя официальные лица США заявили, что дверь для этого открыта.

Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.

В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

В Индонезии заявляли, что и Зеленский, и Путин уже якобы согласились приехать на саммит. Однако ни у украинского лидера, ни у диктатора РФ не подтвердили эту информацию.

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Оксана Житнюк

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