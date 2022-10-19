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США делают все, чтобы избежать встречи Байдена с Путиным на G20 даже в коридоре – Politico

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 19:40
США делают все, чтобы избежать встречи Байдена с Путиным на G20 даже в коридоре – Politico - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Белый дом делает все возможное, чтобы избежать прямой встречи президента США Джо Байдена с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. Об этом со ссылкой на неназваных официальных лиц Штатов сообщает Politico.

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По словам собеседников журналистов, официальные лица США принимают меры предосторожности, чтобы избежать даже столкновения в коридоре Байдена с Путиным или одновременного присутствия на фотовстрече.

Официальные лица США исключают официальную встречу Байдена и Путина, однако в частных разговорах с журналистами отметили, что если бы были достигнуты договоренности об освобождении Бриттни Грайнер, звезды баскетбола, приговоренной к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме за хранение наркотиков, или Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, отбывающего 16-летний срок по обвинению в шпионаже, Байден мог бы согласиться на встречу.

При этом чиновники подчеркнули, что такая встреча могла бы состояться при данных условиях только после нескольких недель закулисных переговоров с Москвой, а сейчас нет никаких планов вести такие переговоры, хотя официальные лица США заявили, что дверь для этого открыта.

  • Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
  • В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.
  • В Индонезии заявляли, что и Зеленский, и Путин уже якобы согласились приехать на саммит. Однако ни у украинского лидера, ни у диктатора РФ не подтвердили эту информацию.

Читайте также: Если Зеленский поедет на саммит G20, то с Путиным общаться не будет, нет смысла – Подоляк

Оксана Житнюк
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