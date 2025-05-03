США должны лишить виз нардепов, не голосующих за соглашение о недрах - Зеленский

Президент утверждает, что есть парламентарии, которые настроены этого не делать

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Соединенные Штаты должны отменить визы депутатов Верховной Рады, которые не будут голосовать за ратификацию соглашения о недрах, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на встрече с журналистами, слова президента приводит Суспільне.

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"Сегодня они голосуют не только ради будущего [будущего сотрудничества с США], а ради того, чтобы сегодня сохранить то, что нам нужно [для обороны]", – сказал Зеленский.

Он утверждает, что есть парламентарии, которые настроены этого не делать.

"Так, например, я считаю, что США нужно просто отменить им визы. Они приезжают в США ежемесячно. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие – не очень важны", – добавил глава государства, не конкретизируя.

Зеленский продолжил, что "они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а затем они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки".

Президент отметил, что результат будет на табло, и добавил, что "нельзя играть двойную игру".

В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.

Со второй попытки соглашение удалось подписать 30 апреля, хотя его текст значительно изменился по сравнению с первой версией.

Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая.