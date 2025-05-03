США мають позбавити віз нардепів, які не голосуватимуть за угоду про надра – Зеленський

Президент стверджує, що є парламентарі, які налаштовані цього не робити

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати повинні скасувати візи депутатів Верховної Ради, які не голосуватимуть за ратифікацію угоди про надра, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на зустрічі з журналістами, слова президента наводить Суспільне.

"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього [майбутньої співпраці зі США], а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно [для оборони]", – сказав Зеленський.

Він стверджує, що є парламентарі, які налаштовані цього не робити.

"То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які – не дуже важливі", – додав глава держави, не конкретизуючи.

Зеленський продовжив, що "вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки".

Президент зазначив, що результат буде на табло, і додав, що "не можна грати подвійну гру".

Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського до США.

З другої спроби угоду вдалося підписати 30 квітня, хоча її текст значно змінився у порівнянні з першою версією.

Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.