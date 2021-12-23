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США, ЕС и Канада следят за делом против Порошенко: предостерегают от политических мотивов

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 10:49
США, ЕС и Канада следят за делом против Порошенко: предостерегают от политических мотивов - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Посольства США, ЕС и Канады сообщили в Twitter, что внимательно следят за развитием событий по "угольному делу" против пятого президента Петра Порошенко. Его подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за государственные деньги на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Страны-партнеры призывают, чтобы расследование было беспристрастным, независимым, а не "основывалось на политических мотивах". В основе судебного процесса должны быть независимая процедура, справедливость и прозрачность, добавили они.

Читайте также: "Вендетта Зеленского". Порошенко подозревается в госизмене вместе с Медведчуком. Детали дела

20 декабря 2021 Порошенко объявили подозрение в госизмене в "угольном деле". Следствие считает, что его действия подорвали энергобезопасность Украины в 2014-15 годах и поставили энергетическую сферу в зависимости от РФ.

Подозрение планировали вручить 20 декабря, однако Порошенко в то время находился за границей. Поэтому документ "засунули в щель калитки".

Фото: Посольство США в Україні, Twitter

Фото: Делегація ЄС в Україні, Twitter

Фото: Посольство Канади в України, Twitter

Марина Тищенко
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Петр Порошенко виктор медведчук Донбас госизмена посольство подозрение ордло
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