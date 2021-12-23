США, ЕС и Канада следят за делом против Порошенко: предостерегают от политических мотивов

Посольства США, ЕС и Канады сообщили в Twitter, что внимательно следят за развитием событий по "угольному делу" против пятого президента Петра Порошенко. Его подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за государственные деньги на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Страны-партнеры призывают, чтобы расследование было беспристрастным, независимым, а не "основывалось на политических мотивах". В основе судебного процесса должны быть независимая процедура, справедливость и прозрачность, добавили они.

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20 декабря 2021 Порошенко объявили подозрение в госизмене в "угольном деле". Следствие считает, что его действия подорвали энергобезопасность Украины в 2014-15 годах и поставили энергетическую сферу в зависимости от РФ.

Подозрение планировали вручить 20 декабря, однако Порошенко в то время находился за границей. Поэтому документ "засунули в щель калитки".

Марина Тищенко

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