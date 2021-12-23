США, ЕС и Канада следят за делом против Порошенко: предостерегают от политических мотивов
Посольства США, ЕС и Канады сообщили в Twitter, что внимательно следят за развитием событий по "угольному делу" против пятого президента Петра Порошенко. Его подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за государственные деньги на временно оккупированных территориях Донбасса.
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Страны-партнеры призывают, чтобы расследование было беспристрастным, независимым, а не "основывалось на политических мотивах". В основе судебного процесса должны быть независимая процедура, справедливость и прозрачность, добавили они.
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20 декабря 2021 Порошенко объявили подозрение в госизмене в "угольном деле". Следствие считает, что его действия подорвали энергобезопасность Украины в 2014-15 годах и поставили энергетическую сферу в зависимости от РФ.
Подозрение планировали вручить 20 декабря, однако Порошенко в то время находился за границей. Поэтому документ "засунули в щель калитки".
- 8 октября 2021 года по делу о закупке угля у ОРДЛО объявили о подозрении депутату Виктору Медведчуку. Он находится под домашним арестом.
- В тот же день глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- 17 декабря ДБР сообщило, что следователи пытались вручить подозрение Порошенко, однако он их проигнорировал и уехал.
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