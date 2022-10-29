США готовы на все, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана – Госдеп

Соединенные Штаты Америки готовы использовать все средства, чтобы противодействовать злонамеренной деятельности Ирана – в частности, иранским поставкам военных дронов России. Об этом сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Мы сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология БПЛА", – заявил Прайс.

Он отметил, что иранские дроны уже использовались в боевых действиях в Ираке, Сирии, а теперь поставляются России для нанесения ударов по инфраструктуре и мирным гражданам Украины.

"Мы собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Вы знаете, что всего пару недель назад мы ввели еще один пакет санкций против тех, кто несет ответственность за распространение некоторых из этих технологий", – сказал Прайс.

Он отметил, что США еще в конце прошлого года объявили о введении санкций против иранских распространителей БПЛА.

"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном счете отвечает нашей заинтересованности противодействовать потоку этой технологии из Ирана в страны и организации по всему миру и прерывать его", – сказал спикер Госдепа.

Он подчеркнул, что США не будут делать конкретных анонсов своих действий, но готовы на все, чтобы остановить злонамеренную деятельности Ирана, в том числе его поддержку террористических организаций и марионеток, его программы баллистических ракет и ядерную программу.

"Мы собираемся использовать все средства. Мы не собираемся ничего убирать со стола. И в конечном счете, мы собираемся сделать все возможное, чтобы устранить угрозу, которую представляют эти злонамеренные действия", – заявил спикер Госдепа США.

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины за поставку России сотен дронов. Президенту Зеленскому предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.

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Наталія Медведєва

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