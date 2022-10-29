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США готовы на все, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 11:17
США готовы на все, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана – Госдеп - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео)

Соединенные Штаты Америки готовы использовать все средства, чтобы противодействовать злонамеренной деятельности Ирана – в частности, иранским поставкам военных дронов России. Об этом сказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Мы сосредоточены на угрозе, которую представляет иранская технология БПЛА", – заявил Прайс.

Он отметил, что иранские дроны уже использовались в боевых действиях в Ираке, Сирии, а теперь поставляются России для нанесения ударов по инфраструктуре и мирным гражданам Украины. 

"Мы собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Вы знаете, что всего пару недель назад мы ввели еще один пакет санкций против тех, кто несет ответственность за распространение некоторых из этих технологий", – сказал Прайс.

Он отметил, что США еще в конце прошлого года объявили о введении санкций против иранских распространителей БПЛА.

"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном счете отвечает нашей заинтересованности противодействовать потоку этой технологии из Ирана в страны и организации по всему миру и прерывать его", – сказал спикер Госдепа.

Он подчеркнул, что США не будут делать конкретных анонсов своих действий, но готовы на все, чтобы остановить злонамеренную деятельности Ирана, в том числе его поддержку террористических организаций и марионеток, его программы баллистических ракет и ядерную программу. 

"Мы собираемся использовать все средства. Мы не собираемся ничего убирать со стола. И в конечном счете, мы собираемся сделать все возможное, чтобы устранить угрозу, которую представляют эти злонамеренные действия", – заявил спикер Госдепа США.

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Наталія Медведєва
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война госдеп сша Иран Нед Прайс
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