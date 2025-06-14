США и баллистика Украины. С приходом Трампа ракетчики посоветовали "переждать" – Бадрак

Украина продвигалась к своей баллистике тремя путями: самостоятельно, с европейцами и со Штатами, рассказал эксперт

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

К созданию украинской баллистической ракеты также присоединились и американские специалисты. После прихода к власти Дональда Трампа они посоветовали "пережить определенный период", хотя и заверили, что определенная помощь останется. Об этом в большой статье для LIGA.net рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По словам аналитика, рождение украинской баллистической ракеты "не получилось быстрым, поскольку нужно было доработать несколько "сырых" элементов".

"Детализировать здесь неуместно. Разве что можно обозначить логичность продвижения параллельно несколькими путями: самостоятельным доведением ракеты, совместными разработками с европейцами и помощью американцев, которые в свое время приложили усилия для потери Украиной некоторых ракетных компетенций", – добавил Бадрак.

Аналитик отметил, что Европа только со вторым появлением Трампа в Белом доме осознала опасность зависимости от США, в том числе поняла, что у нее нет баллистических ракет собственной разработки: "Даже самая быстрая в решениях Франция только в ноябре 2024 года потребовала собственной баллистической ракеты на 1000 км, чтобы достала до Москвы".

Между тем американские ракетчики заверили, что готовы обеспечить своих украинских коллег отдельными решениями, однако честно посоветовали "пережить определенный период", отметил эксперт.