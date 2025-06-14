США і українська балістика. З приходом Трампа ракетники порадили перечекати певний час – Бадрак

Україна просувалася до своєї балістики трьома шляхами: самостійно, з європейцями та зі Штатами, розповів експерт

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

До створення української балістичної ракети, зокрема, долучилися й американські фахівці. Після приходу до влади Дональда Трампа вони порадили "пережити певний період", хоча й запевнили, що деяка допомога залишиться. Про це у великій статті для LIGA.net розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

За словами аналітика, народження української балістичної ракети "не вийшло швидким, оскільки треба було допрацювати кілька "сирих" елементів".

"Деталізувати тут недоречно. Хіба що можна позначити логічність просування паралельно кількома шляхами: самостійним доведенням ракети, спільними розробками з європейцями та допомогою американців, які свого часу доклали зусиль для втрати Україною деяких ракетних компетенцій", – додав Бадрак.

Аналітик зауважив, що Європа тільки з другою появою Трампа у Білому домі усвідомила небезпеку залежності від США, зокрема зрозуміла, що в неї немає балістичних ракет власної розробки: "Навіть найбільш швидка у рішеннях Франція тільки у листопаді 2024 року зажадала власної балістичної ракети на 1000 км, щоб дістала до Москви".

Тим часом американські ракетники запевнили, що готові забезпечити своїх українських колег окремими рішеннями, проте чесно порадили "пережити певний період", зазначив експерт.