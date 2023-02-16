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США: Лавров хочет разрушить правила, которые установили во избежание третьей мировой войны

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 11:29
США: Лавров хочет разрушить правила, которые установили во избежание третьей мировой войны - Фото
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров хочет разрушить правила, который мир установил во избежание третьей мировой войны. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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Ранее Лавров сделал заявление в духе российской пропаганды о том, что новая внешняя политика страны-оккупанта будет сосредоточена на "прекращении западной монополии". 

По словам Прайса, Лавров имеет в виду порядок, который основан на правилах, написанных международным сообществом после Второй Мировой войны во имя избежания третьей. 

"Это концепции, которые были записаны в Уставе ООН, формализрваны в международном праве. В последний раз, когда я проверял, Россия все еще являлась членом ООН", — сказал спикер Госдепа.

Он отметил, что любые попытки представить международное право как что-то навязываемое Западом — не более чем очередная болтовня и дезинформация от россиян. 

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война госдеп Сергей Лавров Нед Прайс
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