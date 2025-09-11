США могут поддерживать Украину и быть готовыми к войне с Китаем, считает эксперт Гамильтон

Вашингтон должен тесно сотрудничать с Киевом, чтобы усвоить уроки современной войны, заявил полковник армии США в отставке

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Соединенные Штаты могут одновременно и поддерживать Украину, и быть готовыми к потенциальной войне с Китаем, заявил для текста LIGA.net полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

По его словам, "ястребы" американской политики, которые решительно настроены против Китая, ошибочно утверждают, что Штатам стоит сократить помощь Украине, поскольку та занимает ресурсы, необходимые для возможной войны.

В то же время второй лагерь считает, что Вашингтон может одновременно и поддерживать Украину, и быть готовым к войне с Китаем, поскольку эти две войны потребуют разных инструментов, рассказал Гамильтон.

"Разделяю эти взгляды. Штаты должны тесно сотрудничать с Киевом, чтобы усвоить уроки современной войны, которые получает украинская армия", – добавил бывший военный.