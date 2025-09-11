США можуть водночас підтримувати Україну і бути готовими до війни з Китаєм, каже аналітик Гамільтон

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Сполучені Штати можуть одночасно і підтримувати Україну, і бути готовими до потенційної війни з Китаєм, заявив для тексту LIGA.net полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон.

За його словами, "яструби" американської політики, які рішуче налаштовані проти Китаю, помилково стверджують, що Штатам варто скоротити допомогу Україні, оскільки та займає ресурси, необхідні для можливої війни.

Водночас другий табір вважає, що Вашингтон може одночасно і підтримувати Україну, і бути готовим до війни з Китаєм, оскільки ці дві війни вимагатимуть різних інструментів, розповів Гамільтон.

"Поділяю ці погляди. Штати повинні тісно співпрацювати з Києвом, щоб засвоїти уроки сучасної війни, які отримує українська армія", – додав колишній військовий.