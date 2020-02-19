США назвали атаку боевиков на Донбассе агрессией России

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США прямо назвали агрессией России против Украины вчерашний обстрел со стороны боевиков и атаку их диверсионных групп против украинских военных на Донбассе. Об этом говорится в Twitter спикера Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками осуждают последнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем приверженность президента Владимира Зеленского миру и призываем Россию немедленно выполнить соглашение о прекращении огня, подписанное в Минске", - говорится в сообщении.

Американское посольство в Украине вчера, реагируя на боестолкновение на Донбассе, призвало Россию соблюдать минские соглашения и договоренности, достигнутые в рамках нормандского формата.