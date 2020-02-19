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США назвали атаку боевиков на Донбассе агрессией России

США назвали атаку боевиков на Донбассе агрессией России - Фото
Фото: EPA
19.02.2020, 15:59

В Госдепартаменте США прямо назвали агрессией России вчерашнюю атаку боевиков против украинских военных на Донбассе

США прямо назвали агрессией России против Украины вчерашний обстрел со стороны боевиков и атаку их диверсионных групп против украинских военных на Донбассе. Об этом говорится в Twitter спикера Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками осуждают последнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем приверженность президента Владимира Зеленского миру и призываем Россию немедленно выполнить соглашение о прекращении огня, подписанное в Минске", - говорится в сообщении.

Американское посольство в Украине вчера, реагируя на боестолкновение на Донбассе, призвало Россию соблюдать минские соглашения и договоренности, достигнутые в рамках нормандского формата.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

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