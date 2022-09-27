США не видят, чтобы Китай оказывал России военную помощь, но "внимательно следят"

США пока не видят, чтобы Китай оказывал военную помощь России или помогал обходить санкции, но "продолжают внимательно следить". Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, во время выступления в ООН, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены. Он отметил, что в начале полномасштабной войны против Украины Россия обратилась к Китаю за военной помощью, однако США предупредили Пекин о последствиях в случае помощи Москве в области безопасности или обходе санкций.

Прайс заявил, что США не видят, чтобы Китай помогал России обходить санкции или предоставлял ей оружие.

"Мы продолжаем очень внимательно следить. Но опять же, наше послание КНР было простым: Китай не должен превращать проблемы России в проблемы Китая", — сказал спикер Госдепа.

Он подчеркнул, что заявления главы КНР Си Цзиньпина говорят о том, что Китай выражает "определенное беспокойство" войной России против Украины.

"И это действительно неудивительно. Это неудивительно, потому что жестокая агрессивная война России против Украины — это не только нападение на Украину, это жестокое нападение на Устав ООН, на систему ООН, на каждое государство-члена Организации Объединенных Наций, которая подписывается под ними", — резюмировал Прайс.

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Дмитро Гриниченко

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