UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США не видят, чтобы Китай оказывал России военную помощь, но "внимательно следят"

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 08:32
США не видят, чтобы Китай оказывал России военную помощь, но
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

США пока не видят, чтобы Китай оказывал военную помощь России или помогал обходить санкции, но "продолжают внимательно следить". Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, во время выступления в ООН, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены. Он отметил, что в начале полномасштабной войны против Украины Россия обратилась к Китаю за военной помощью, однако США предупредили Пекин о последствиях в случае помощи Москве в области безопасности или обходе санкций.

Прайс заявил, что США не видят, чтобы Китай помогал России обходить санкции или предоставлял ей оружие. 

"Мы продолжаем очень внимательно следить. Но опять же, наше послание КНР было простым: Китай не должен превращать проблемы России в проблемы Китая", — сказал спикер Госдепа. 

Он подчеркнул, что заявления главы КНР Си Цзиньпина говорят о том, что Китай выражает "определенное беспокойство" войной России против Украины. 

"И это действительно неудивительно. Это неудивительно, потому что жестокая агрессивная война России против Украины — это не только нападение на Украину, это жестокое нападение на Устав ООН, на систему ООН, на каждое государство-члена Организации Объединенных Наций, которая подписывается под ними", — резюмировал Прайс. 

Читайте также: Кулеба встретился с главой МИД КНР. Получено "самое авторитетное изложение позиции Китая" 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай война госдеп Нед Прайс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 