США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн
Министерство обороны США выделяет Украине очередной пакет помощи в размере $600 млн. Об этом объявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
Пакет военной помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) и включает "оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности".
Программа USAI не означает передачи Украине готовых ресурсов, а заказ этих ресурсов у производителей или вендоров для последующей передачи их Украине.
В пакет входят:
- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские выстрелы;
- средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.
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