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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 21:57
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн - Фото
Сабрина Сингх (Фото - скриншот из видео)

Министерство обороны США выделяет Украине очередной пакет помощи в размере $600 млн. Об этом объявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. 

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Пакет военной помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) и включает "оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности".

Программа USAI не означает передачи Украине готовых ресурсов, а заказ этих ресурсов у производителей или вендоров для последующей передачи их Украине.

В пакет входят:

- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские выстрелы;
- средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Новость дополняется

Сергей Бережной
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