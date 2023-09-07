США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Министерство обороны США выделяет Украине очередной пакет помощи в размере $600 млн. Об этом объявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

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Пакет военной помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) и включает "оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности".

Программа USAI не означает передачи Украине готовых ресурсов, а заказ этих ресурсов у производителей или вендоров для последующей передачи их Украине.

В пакет входят:

- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы;

- боеприпасы для расчистки препятствий;

- оборудование для разминирования;

- поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

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