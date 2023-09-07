RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн, у ньому ракети для HIMARS

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 21:57
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн, у ньому ракети для HIMARS - Фото
Сабріна Сінгх (Фото - скриншот із відео)

Міністерство оборони США надає Україні черговий пакет допомоги у розмірі $600 млн. Про це оголосила на брифінгу прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Пакет військової допомоги надається в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI) та включає "обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості".

Програма USAI означає не передання Україні готових ресурсів, а замовлення цих ресурсів у виробників чи вендорів для подальшого передання їх Україні.

До цього пакету, згідно з релізом на сайті Пентагону, входять:

– обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
– додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
– 105-мм артилерійські постріли;
– засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;
– боєприпаси для розчищення перешкод;
– обладнання для розмінування;
– підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

  • 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн. До нього включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams.
  • Того ж дня Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні додаткову допомогу на $1 млрд.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогапентагонHIMARSСабріна Сінгх
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 