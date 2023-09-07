США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн, у ньому ракети для HIMARS

Міністерство оборони США надає Україні черговий пакет допомоги у розмірі $600 млн. Про це оголосила на брифінгу прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.

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Пакет військової допомоги надається в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI) та включає "обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості".

Програма USAI означає не передання Україні готових ресурсів, а замовлення цих ресурсів у виробників чи вендорів для подальшого передання їх Україні.

До цього пакету, згідно з релізом на сайті Пентагону, входять:

– обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

– додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

– 105-мм артилерійські постріли;

– засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;

– боєприпаси для розчищення перешкод;

– обладнання для розмінування;

– підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн. До нього включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams.

Того ж дня Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні додаткову допомогу на $1 млрд.

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