США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн, у ньому ракети для HIMARS
Міністерство оборони США надає Україні черговий пакет допомоги у розмірі $600 млн. Про це оголосила на брифінгу прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх.
Пакет військової допомоги надається в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI) та включає "обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості".
Програма USAI означає не передання Україні готових ресурсів, а замовлення цих ресурсів у виробників чи вендорів для подальшого передання їх Україні.
До цього пакету, згідно з релізом на сайті Пентагону, входять:
– обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
– додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
– 105-мм артилерійські постріли;
– засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби;
– боєприпаси для розчищення перешкод;
– обладнання для розмінування;
– підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.
- 6 вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $175 млн. До нього включено снаряди зі збідненим ураном для танків Аbrams.
- Того ж дня Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні додаткову допомогу на $1 млрд.
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