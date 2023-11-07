США отправили атомную субмарину в Персидский залив для сдерживания Ирана – Bloomberg

Пентагон направил атомную подлодку USS Florida в регион Персидского залива в рамках демонстрации силы для сдерживания Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства.

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5 ноября Центральное командование США сообщило в соцсети X (Twitter) о том, что подлодка "класса Огайо" прибыла в его зону ответственности.

В то же время там не уточнили, принадлежит ли он к типу, который несет баллистические ракеты с ядерным вооружением.

Официальные лица США заявили журналистам Bloomberg, что Florida хоть и имеет ядерную установку, но не несет ядерного оружия.

Это одна из четырех подлодок ВМС США, переоборудованных из судна, несущего ядерные ракеты, в судно, несущее крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Как утверждают собеседники издания, в этой субмарине можно разместить американских спецназовцев.

Florida может нести до 154 ракет Tomahawk или до 66 спецназовцев "Морских котиков", которые могут тайно покинуть субмарину через передние носовые отсеки.

Прибытие лодки в регион Персидского залива усиливает попытки Министерства обороны, направленные на то, чтобы отговорить Иран от "осуществления прокси-атак на Израиль или новых нападений на американские силы в Ираке и Сирии".

Ее развертывание в Персидском заливе является по меньшей мере вторым в этом году. В апреле ВМС опубликовали фотографию лодки, которая следует по Суэцкому каналу к Красному морю после развертывания в Средиземном море.

С 17 по 24 октября 2023 года военные базы США на Ближнем Востоке более 10 раз атаковали дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии. В результате были ранены 20 американских военнослужащих.

Представитель Белого дома Джо Кирби заявил, что США будут отвечать на нападения на военные базы на Ближнем Востоке.

20 октября во время обращения к американцам Байден заявил, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности Иран за поддержку войны РФ против Украины и войны ХАМАС против Израиля.

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