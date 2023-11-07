США відправили атомну субмарину до Перської затоки для стримування Ірану – Bloomberg

Пентагон спрямував атомний підводний човен USS Florida в регіон Перської затоки в рамках демонстрації сили для стримування Ірану. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників американського оборонного відомства.

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5 листопада Центральне командування США повідомило у соцмережі X (Twitter) про те, що підводний човен "класу Огайо" прибув у його зону відповідальності.

Водночас там не уточнили, чи належить він до типу, що несе балістичні ракети з ядерним озброєнням.

Офіційні особи США заявили журналістам Bloomberg, що Florida хоч і має ядерну установку, але не несе ядерної зброї.

Це один із чотирьох підводних човнів ВМС США, переобладнаних з судна, що несе ядерні ракети, на судно, що несе крилаті ракети великої дальності Tomahawk.

Як стверджують співрозмовники видання, у цій субмарині можна розмістити американських спецпризначенців.

Florida може нести до 154 ракет Tomahawk або до 66 спецпризначенців "Морських котиків", які можуть таємно покинути субмарину через передні носові відсіки.

Прибуття човна регіон Перської затоки посилює зусилля Міністерства оборони, спрямовані на те, щоб відрадити Іран від "здійснення проксі-атак на Ізраїль або нових нападів на американські сили в Іраку та Сирії".

Його розгортання в Перській затоці є щонайменше другим цього року. У квітні ВМС опублікували фотографію човна, який прямує Суецьким каналом до Червоного моря після розгортання в Середземному морі.

З 17 до 24 жовтня 2023 року військові бази США на Близькому Сході понад 10 разів атакували дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії. Внаслідок цього було поранено 20 американських військовослужбовців.

Представник Білого дому Джо Кірбі заявив, що США відповідатимуть на напади на військові бази на Близькому Сході.

20 жовтня під час звернення до американців Байден заявив, що Сполучені Штати притягнуть до відповідальності Іран за підтримку війни РФ проти України та війни ХАМАС проти Ізраїлю.

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