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США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade – Пентагон

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06.04.2022, 23:35
США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade – Пентагон - Фото
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США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. "Они скоро будут в Украине, если уже не там", сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

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"Мы ведем переговоры с украинцами об использовании дронов Switchblade и, безусловно, эта опция будет доступной в дальнейшем", — сказал он.

Небольшие портативные дроны-камикадзе Switchblade снабжены боеголовками, детонирующими при ударе. По данным компании-производителя, самая маленькая модель может поразить цель на расстоянии до 9,6 км.

Кирби также сказал, что США обучили украинских военных работе с беспилотниками. Обучение проходило на территории Соединенных Штатов. После возвращения в Украину военные смогут передать свои знания сослуживцам.

По словам пресс-секретаря, научить пользоваться Switchblade можно за два дня.

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Вадим Ребрина
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