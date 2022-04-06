США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade – Пентагон

США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. "Они скоро будут в Украине, если уже не там", сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

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"Мы ведем переговоры с украинцами об использовании дронов Switchblade и, безусловно, эта опция будет доступной в дальнейшем", — сказал он.

Небольшие портативные дроны-камикадзе Switchblade снабжены боеголовками, детонирующими при ударе. По данным компании-производителя, самая маленькая модель может поразить цель на расстоянии до 9,6 км.

Кирби также сказал, что США обучили украинских военных работе с беспилотниками. Обучение проходило на территории Соединенных Штатов. После возвращения в Украину военные смогут передать свои знания сослуживцам.

По словам пресс-секретаря, научить пользоваться Switchblade можно за два дня.

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Вадим Ребрина

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