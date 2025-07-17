США ожидают, что Европа будет оплачивать военную помощь Украине с ними на ровне
США ожидают, что европейцы будут оплачивать военную помощь Украине. Киеву не стоит опасаться новых дефицитов вооружения, сказал посол США в НАТО Мэттью Уитакер, общаясь с журналистами в штаб-квартире альянса, передает ntv.
Он ожидает, что объемы поставок военной помощи не изменятся. США планируют продать произведенное оборудование союзникам, а они уже предоставят его Украине. Координировать процесс будет НАТО.
Уитакер отметил, что Европа теперь будет вносить свой вклад в оборонную поддержку Украины наравне с Соединенными Штатами.
"Единственное, что изменится, – это то, что США теперь ожидают, что европейцы будут оплачивать военную помощь. США хотят равноправного вклада", – сказал он.
Что касается поставок ракетных комплексов Patriot Украине, то посол США отметил, что этот вопрос обсуждается "на высоком уровне".
- 15 июля глава немецкого Минобороны сообщил, что ФРГ и Штаты примут решение об отправке двух систем Patriot в Украину в течение нескольких дней или недель. В каждую систему входят шесть пусковых установок, а также радары и системы управления.
- Заместитель главы ГУР заявлял, что для Украины реально получить 17 пусковых установок для систем ПВО Patriot в рамках нового соглашения между Штатами и НАТО.
- Глава Европейского командования США и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что работает над скорейшей передачей Patriot Украине.
Комментарии (0)