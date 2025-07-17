США ожидают, что Европа будет оплачивать военную помощь Украине с ними на ровне

Мэттью Уитакер (Фото: x.com/MattWhitaker46)

США ожидают, что европейцы будут оплачивать военную помощь Украине. Киеву не стоит опасаться новых дефицитов вооружения, сказал посол США в НАТО Мэттью Уитакер, общаясь с журналистами в штаб-квартире альянса, передает ntv.

Он ожидает, что объемы поставок военной помощи не изменятся. США планируют продать произведенное оборудование союзникам, а они уже предоставят его Украине. Координировать процесс будет НАТО.

Уитакер отметил, что Европа теперь будет вносить свой вклад в оборонную поддержку Украины наравне с Соединенными Штатами.

"Единственное, что изменится, – это то, что США теперь ожидают, что европейцы будут оплачивать военную помощь. США хотят равноправного вклада", – сказал он.

Что касается поставок ракетных комплексов Patriot Украине, то посол США отметил, что этот вопрос обсуждается "на высоком уровне".