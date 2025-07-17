США очікують, що Європа оплачуватиме військову допомогу Україні з ними нарівні

Меттью Вітакер (Фото: x.com/MattWhitaker46)

США очікують, що європейці оплачуватимуть військову допомогу Україні. Києву не варто побоюватися нових дефіцитів озброєння, сказав посол США в НАТО Меттью Вітакер, спілкуючись із журналістами в штаб-квартирі Альянсу, передає ntv.

Він очікує, що обсяги постачання військової допомоги не зміняться. США планують продати вироблене обладнання союзникам, а вони вже нададуть його Україні. Координуватиме процес НАТО.

Вітакер зазначив, що Європа тепер робитиме свій внесок в оборонну підтримку України нарівні зі Сполученими Штатами.

"Єдине, що зміниться, – це те, що США тепер очікують, що європейці оплачуватимуть військову допомогу. США хочуть рівноправного внеску", – сказав він.

Що стосується постачання ракетних комплексів Patriot Україні, то посол США зазначив, що це питання обговорюється "на високому рівні".