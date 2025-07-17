США очікують, що Європа оплачуватиме військову допомогу Україні з ними нарівні
США очікують, що європейці оплачуватимуть військову допомогу Україні. Києву не варто побоюватися нових дефіцитів озброєння, сказав посол США в НАТО Меттью Вітакер, спілкуючись із журналістами в штаб-квартирі Альянсу, передає ntv.
Він очікує, що обсяги постачання військової допомоги не зміняться. США планують продати вироблене обладнання союзникам, а вони вже нададуть його Україні. Координуватиме процес НАТО.
Вітакер зазначив, що Європа тепер робитиме свій внесок в оборонну підтримку України нарівні зі Сполученими Штатами.
"Єдине, що зміниться, – це те, що США тепер очікують, що європейці оплачуватимуть військову допомогу. США хочуть рівноправного внеску", – сказав він.
Що стосується постачання ракетних комплексів Patriot Україні, то посол США зазначив, що це питання обговорюється "на високому рівні".
- 15 липня глава німецького Міноборони повідомив, що ФРН і Штати ухвалять рішення щодо відправлення двох систем Patriot в Україну протягом кількох днів або тижнів. У кожну систему входять шість пускових установок, а також радари та системи управління.
- Заступник глави ГУР заявляв, що для України реально отримати 17 пускових установок для систем ППО Patriot у межах нової угоди між Штатами та НАТО.
- Глава Європейського командування США і головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі заявив, що працює над якнайшвидшим переданням Patriot Україні.
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