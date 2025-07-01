США передадут Израилю крупную партию систем наведения для авиабомб
Государственный департамент США одобрил продажу Израилю систем наведения для авиабомб (JDAM) и сопутствующего обеспечения на общую сумму $510 миллионов. Об этом сообщает Агентство оборонного сотрудничества США (DSCA).
В заявлении говорится о продаже 3845 комплектов систем наведения для противобункерных авиационных бомб BLU-109 и 3280 комплектов наведения для бомб MK 82.
"Предлагаемая продажа укрепит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшая его способность защищать свои границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты", – говорится в заявлении DSCA.
Кроме того, соглашение будет включать инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.
- 8 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что при предыдущей администрации США Вашингтон и Киев договорились о передаче 20 000 ракет против российских "шахедов", но действующие американские власти перебросили это вооружение на Ближний Восток.
- 13 июня началась масштабная операция Израиля "Восходящий лев" против атомной инфраструктуры Ирана, чтобы предотвратить создание ядерного оружия, во время которой также были ликвидированы высокопоставленные военные Исламской республики.
- Во время этого же брифинга Зеленский сообщил, что Украина действительно договаривалась с Израилем о получении систем противовоздушной обороны, хотя изначально речь шла не о зенитно-ракетном комплексе Patriot. Однако из-за начала боевых действий с ХАМАС Украина так и не получила эти системы.