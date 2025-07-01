США передадут Израилю крупную партию систем наведения для авиабомб

Общая сумма одобренной продажи США Израилю систем наведения для авиабомб составляет более полумиллиарда долларов

Боеприпас JDAM (Фото: Flickr)

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю систем наведения для авиабомб (JDAM) и сопутствующего обеспечения на общую сумму $510 миллионов. Об этом сообщает Агентство оборонного сотрудничества США (DSCA).

В заявлении говорится о продаже 3845 комплектов систем наведения для противобункерных авиационных бомб BLU-109 и 3280 комплектов наведения для бомб MK 82.

"Предлагаемая продажа укрепит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшая его способность защищать свои границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты", – говорится в заявлении DSCA.

Кроме того, соглашение будет включать инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Справка Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ. "dumb bombs") во всепогодные управляемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы. Оборудование включает в себя систему наведения на базе инерционной навигации и GPS. Модифицированный комплект JDAM-ER (Extented Range) также имеет складное крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ. "dumb bombs") во всепогодные управляемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы. Оборудование включает в себя систему наведения на базе инерционной навигации и GPS. Модифицированный комплект JDAM-ER (Extented Range) также имеет складное крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы.

8 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что при предыдущей администрации США Вашингтон и Киев договорились о передаче 20 000 ракет против российских "шахедов", но действующие американские власти перебросили это вооружение на Ближний Восток.

13 июня началась масштабная операция Израиля "Восходящий лев" против атомной инфраструктуры Ирана, чтобы предотвратить создание ядерного оружия, во время которой также были ликвидированы высокопоставленные военные Исламской республики.

Во время этого же брифинга Зеленский сообщил, что Украина действительно договаривалась с Израилем о получении систем противовоздушной обороны, хотя изначально речь шла не о зенитно-ракетном комплексе Patriot. Однако из-за начала боевых действий с ХАМАС Украина так и не получила эти системы.