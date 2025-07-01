США передадуть Ізраїлю велику партію систем наведення для авіабомб

Боєприпас JDAM (Фото: Flickr)

Державний департамент США погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб (JDAM) і супутньої підтримки на загальну суму $510 мільйонів. Про це повідомляє Агентство оборонного співробітництва США (DSCA).

У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82.

"Запропонований продаж посилить можливості Ізраїля протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти", – йдеться у заяві DSCA.

Крім того, угода охоплює інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників, а також інші пов’язані елементи логістики і підтримки програми.

Довідка Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект обладнання, що перетворює прості вільнопадні бомби ("тупі" бомби, англ. "dumb bombs") на всепогодні керовані ("розумні", англ. "smart") боєприпаси. Обладнання містить систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Модифікований комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) також має складане крило, що перетворює бомби на крилаті бомби. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект обладнання, що перетворює прості вільнопадні бомби ("тупі" бомби, англ. "dumb bombs") на всепогодні керовані ("розумні", англ. "smart") боєприпаси. Обладнання містить систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Модифікований комплект JDAM-ER (англ. Extented Range) також має складане крило, що перетворює бомби на крилаті бомби.

8 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що за попередньої адміністрації США Вашингтон і Київ домовились про передання 20 000 ракет проти російських "шахедів", але чинна американська влада перекинула це озброєння на Близький Схід.

13 червня почалась масштабна операція Ізраїлю "Висхідний лев" проти атомної інфраструктури Ірану, щоби запобігти створенню ядерної зброї, під час якої також було ліквідовано високопоставлених військових Ісламської республіки.

Під час цього самого брифінгу Зеленський повідомив, що Україна справді домовлялася з Ізраїлем про отримання систем протиповітряної оборони, хоча спочатку йшлося не про зенітно-ракетний комплекс Patriot. Однак через початок бойових дій з ХАМАС Україна так і не отримала ці системи.