США перехватили уже второе за эти выходные судно у берегов Венесуэлы – Reuters

Это не первая операция США с начала декабря и вторая за последние сутки

Порт Венесуэлы (Фото: EPA/Ronald Pena R)

США 21 декабря перехватили еще одно судно у берегов Венесуэлы в международных водах. Об этом Reuters сообщили два неназванных американских чиновника.

Однако они не сообщили, какое именно судно было перехвачено и где именно была проведена операция.

Этот шаг был предпринят спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

Это уже вторая операция за текущие выходные. 20 декабря Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что береговая охрана перехватила танкер , который пришвартовался в Венесуэле. Она пообещала, что Америка продолжит преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для "финансирования наркотерроризма в регионе".