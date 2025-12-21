США перехватили уже второе за эти выходные судно у берегов Венесуэлы – Reuters
США 21 декабря перехватили еще одно судно у берегов Венесуэлы в международных водах. Об этом Reuters сообщили два неназванных американских чиновника.
Однако они не сообщили, какое именно судно было перехвачено и где именно была проведена операция.
Этот шаг был предпринят спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее.
Это уже вторая операция за текущие выходные. 20 декабря Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что береговая охрана перехватила танкер , который пришвартовался в Венесуэле. Она пообещала, что Америка продолжит преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, используемой для "финансирования наркотерроризма в регионе".
