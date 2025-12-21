США перехопили вже друге за ці вихідні судно біля берегів Венесуели – Reuters

Це не перша операція США з початку грудня і друга за останню добу

Порт Венесуели (Фото: EPA/Ronald Pena R)

США 21 грудня перехопили ще одне судно біля берегів Венесуели в міжнародних водах. Про це Reuters повідомили два неназвані американські чиновники.

Однак вони не повідомили, яке саме судно було перехоплено і де саме було проведено операцію.

Цей крок було зроблено за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх нафтових танкерів, які перебувають під санкціями, заходять до Венесуели і виходять із неї.

Це вже друга операція за поточні вихідні. 20 грудня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила, що берегова охорона перехопила танкер, який пришвартувався у Венесуелі. Вона пообіцяла, що Америка продовжить переслідувати незаконне переміщення санкціонованої нафти, використовуваної для "фінансування наркотероризму в регіоні".