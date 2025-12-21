США перехопили вже друге за ці вихідні судно біля берегів Венесуели – Reuters
Порт Венесуели (Фото: EPA/Ronald Pena R)

США 21 грудня перехопили ще одне судно біля берегів Венесуели в міжнародних водах. Про це Reuters повідомили два неназвані американські чиновники.

Однак вони не повідомили, яке саме судно було перехоплено і де саме було проведено операцію.

Читайте також
Москва кидає Венесуелу. Чому Путін не допоможе Мадуро – висновки The Atlantic

Цей крок було зроблено за кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх нафтових танкерів, які перебувають під санкціями, заходять до Венесуели і виходять із неї.

Це вже друга операція за поточні вихідні. 20 грудня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила, що берегова охорона перехопила танкер, який пришвартувався у Венесуелі. Вона пообіцяла, що Америка продовжить переслідувати незаконне переміщення санкціонованої нафти, використовуваної для "фінансування наркотероризму в регіоні".

  • 10 грудня Трамп повідомив, що його країна захопила найбільший танкер поруч з узбережжям Венесуели.
  • 17 грудня повідомлялося, що США ввели повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають із її портів.
сшаВенесуеласудно