США пока не определились со своим участием в нормандском формате

США (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

США пока не имеют официальной позиции по поводу расширения нормандского формата за счет своего участия. Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии заявила официальный представитель Государственного департамента США Ванесса Экер.

По ее словам, РФ против присоединения США к переговорам в нормандском формате о ситуации в Донбассе.

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"Российское правительство пока отказывается от этого предложения, однако Украина его полностью поддерживает. Также как и Франция с Германией. Мы хотим работать с Россией над этим, и мы делаем это в тесной координации с Украиной", - сказала Экер.

Она также заявила, что Вашингтон продолжит сотрудничество с новым руководством Украины.

Ранее в "команде Зеленского" заявляли, что хотят пригласить Великобританию и США к участию в нормандском формате.

16 апреля президент Петр Порошенко утверждал, что в июне 2019 года должна состояться встреча в нормандском формате, на которой, как он надеется, будут подписаны документы о выводе российских войск из Украины.