США поставит Украине больше оружия в случае нового вторжения России – Госдеп

Если Россия пойдет на новое вторжение, США будет поставлять больше военного оборудования и оружия Украине и союзникам по НАТО. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью Суспільне.

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"Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И, наконец, мы обеспечим, чтобы наши союзники по НАТО, граничащие с Украиной, были полностью усилены", – сказала представитель США.

Квин заявила, что Россию в случае нового вторжения в Украину ждут "серьезные экономические последствия, которые готовы ввести как США, так и европейские союзники и партнеры".

В Белом доме надеются, что президент РФ Владимир Путин "примет решение увести свою военную технику от украинской границы".

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Власти США считают "безответственным угрожать Украине скоплением войск на ее границе". "И мы призываем Путина отступить", – сказала временный поверенный.

Александр Матвиенко

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