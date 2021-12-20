США поставит Украине больше оружия в случае нового вторжения России – Госдеп
Если Россия пойдет на новое вторжение, США будет поставлять больше военного оборудования и оружия Украине и союзникам по НАТО. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью Суспільне.
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"Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия. И, наконец, мы обеспечим, чтобы наши союзники по НАТО, граничащие с Украиной, были полностью усилены", – сказала представитель США.
Квин заявила, что Россию в случае нового вторжения в Украину ждут "серьезные экономические последствия, которые готовы ввести как США, так и европейские союзники и партнеры".
В Белом доме надеются, что президент РФ Владимир Путин "примет решение увести свою военную технику от украинской границы".
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Власти США считают "безответственным угрожать Украине скоплением войск на ее границе". "И мы призываем Путина отступить", – сказала временный поверенный.
- 7 декабря 2021 года США выпустили компромиссную версию оборонного бюджета: включает 300 миллионов долларов помощи Украине (USAI).
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь 2022 года. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает Западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
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