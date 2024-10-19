США предлагают $10 млн за данные о российском пропагандистском Telegram-канале Рыбарь
Правительство США объявило вознаграждение в размере $10 млн за любую информацию, которая поможет идентифицировать админов и других сотрудников российского пропагандистского Telegram-канала Рыбарь. Об этом говорится на сайте программы американского Госдепа Rewards for Justice.
В сообщении отмечается, что этот канал может быть замешан в попытках повлиять на американские выборы.
Rewards for Justice пишет, что Рыбарь стремится "усилить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы".
Утверждается, что Telegram-канал был связан с умершим главарем террористов группы Вагнера Евгением Пригожиным, и финансируется находящейся под санкциями российской государственной корпорацией "Ростех".
Рыбарь также продвигает российские политические интересы в США через хэштеги #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, а также через аккаунт в соцсети X под названием "TEXASvsUSA". Этот аккаунт, как сообщается, направлен на разжигание социальной напряженности, разделения между партиями и расовой розни в США накануне президентских выборов.
Михаил Звинчук, владелец Рыбаря, записал видеоответ, где отрицал обвинения в том, что его канал используется для влияния на выборы в США, и даже указал свой адрес в Москве, мол, ожидает обещанное вознаграждение.
- 7 сентября 2024 года издание Reuters писало, что американские блоггеры, связанные с российским пропагандистским телеканалом Russia Today, пытались повлиять на избирателей в США, чтобы склонить их к поддержке Трампа.
- Впоследствии американская разведка обнаружила, что Россия использует искусственный интеллект для создания контента, направленного на влияние на президентские выборы в США больше, чем любая другая страна.
- 8 октября американская разведка опубликовала доклад, в котором отметила: Россия добивается победы Трампа на выборах, а Иран – Харрис.