США предлагают $10 млн за данные о российском пропагандистском Telegram-канале Рыбарь

В Госдепе США подозревают, что этот канал может быть причастен к попыткам повлиять на американские выборы

Флаг США (Фото: ЕРА/ADAM DAVIS)

Правительство США объявило вознаграждение в размере $10 млн за любую информацию, которая поможет идентифицировать админов и других сотрудников российского пропагандистского Telegram-канала Рыбарь. Об этом говорится на сайте программы американского Госдепа Rewards for Justice.

В сообщении отмечается, что этот канал может быть замешан в попытках повлиять на американские выборы.

Rewards for Justice пишет, что Рыбарь стремится "усилить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы".

Утверждается, что Telegram-канал был связан с умершим главарем террористов группы Вагнера Евгением Пригожиным, и финансируется находящейся под санкциями российской государственной корпорацией "Ростех".

Рыбарь также продвигает российские политические интересы в США через хэштеги #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, а также через аккаунт в соцсети X под названием "TEXASvsUSA". Этот аккаунт, как сообщается, направлен на разжигание социальной напряженности, разделения между партиями и расовой розни в США накануне президентских выборов.

Михаил Звинчук, владелец Рыбаря, записал видеоответ, где отрицал обвинения в том, что его канал используется для влияния на выборы в США, и даже указал свой адрес в Москве, мол, ожидает обещанное вознаграждение.