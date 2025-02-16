США предложили Лукашенко "большое соглашение": NYT раскрыла детали

На днях Беларусь посетили три американских чиновника, они встретились с Александром Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

Соединенные Штаты планируют заключить с Беларусью соглашение, согласно которому страна должна освободить некоторых политзаключенных, а Вашингтон ослабит санкции в отношении беларуских банков и экспорта калия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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В среду, 12 февраля, перед освобождением трех политзаключенных из беларуских тюрем с диктатором страны Александром Лукашенко и главой Комитета госбезопасности Иваном Тертелем встретился заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит и еще два американских чиновника.

Это была первая встреча Лукашенко с высокопоставленным чиновником Государственного департамента за пять лет и началом того, что могло стать крайне значимым размораживанием отношений между США и ближайшим союзником России.

Визит чиновников в Минск состоялся после длительного телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Оба события сигнализировали об отходе Вашингтона от многолетней политики попыток изоляции двух диктаторов из-за их репрессивной политики и войны в Украине.

Во время визита в Беларусь чиновникам передали трех политзаключенных – американца и двух белорусов. Официальные лица США и освобожденные заключенные отправились в Вильнюс. Выступая у посольства США в столице Литвы, Смит приветствовал успешное завершение того, что он назвал "специальной операцией", описав освобождение заключенных как "большую победу и ответ на программу мира через силу президента Трампа".

Следующим шагом, как сказал Смит на встрече западных дипломатов в четверг, 13 февраля, в Вильнюсе, по словам присутствовавших там людей, является вероятность заключить "большое соглашение", согласно которому Лукашенко освободит ряд политических заключенных, в том числе известных. В свою очередь США ослабят санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия, ингредиента удобрений, основным производителем которых является Беларусь.

Смит публично не раскрывал, с кем он встречался в Беларуси и что обсуждалось, а Госдепартамент не ответил на вопросы, касающиеся этих деталей.

Чиновник также руководил политикой в отношении Беларуси во время администрации 46-го президента США Джо Байдена и в прошлом году начал предварительные дискуссии с союзниками США по ослаблению санкций, но до этой недели он никогда не ездил в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко.

В материале говорится, что санкции против калия перерезали важный экономический путь для белорусского диктатора, но дали сверхприбыль России, еще одному крупному производителю, поскольку мировые цены подскочили. Часть белорусского калия продолжала попадать на мировые рынки через Россию, а не предыдущим, более дешевым путем через Литву.

26 января 2025 года в Беларуси прошли "выборы" президента. Победил Лукашенко, неизменно правящий страной с 1994 года.

27 января ЦИК Беларуси сообщил, что за Лукашенко якобы проголосовали, по предварительным данным, 86,82% избирателей.

Украинский МИД назвал псевдовыборы в Беларуси "политическим шоу одного человека".