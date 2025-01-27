МИД назвало псевдовыборы в Беларуси "политическим шоу одного человека"

МИД выразил поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические перемены в своей стране

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Трудно назвать так называемые выборы в Беларуси честными, прозрачными и демократическими, в частности, учитывая репрессии в стране, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сам процесс превратили в политическое шоу одного человека. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по "выборам" в Беларуси.

В МИД отметили, что результат голосования был заранее известен еще с начала электоральной кампании.

"Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности, учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Выборы, которые проходят в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям медиа, не могут быть легитимными, это фарс, утверждают в МИД.

Ведомство разделяет и присоединяется к оценкам Европейского Союза по результатам этого "действия" и выражает свою поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические перемены в своей стране.

Белорусский народ заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, но и создает угрозы безопасности для соседних стран и Европы в целом, подчеркнули в министерстве.