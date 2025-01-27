МЗС назвало псевдовибори в Білорусі "політичним шоу однієї людини"
Важко назвати так звані вибори в Білорусі чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на репресії в країні, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а сам процес перетворили на політичне шоу однієї людини. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ щодо "виборів" у Білорусі.
У МЗС зазначили, що результат голосування був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії.
"Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі медіа, не можуть бути легітимними, це фарс, стверджують в МЗС.
Відомство поділяє і приєднується до оцінок Європейського Союзу щодо результатів цього "дійства" та висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні.
Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і Європи в цілому, наголосили у міністерстві.
- 26 січня 2025 року у Білорусі відбулися "вибори" президента. Переміг Лукашенко, який незмінно править країною з 1994 року.
- 27 січня ЦВК Білорусі повідомила, що за Лукашенка нібито проголосували, за попередніми даними, цілих 86,82% виборців.
- Того самого дня Радіо Свобода писало, що Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання "виборів" у Білорусі.