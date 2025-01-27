МЗС назвало псевдовибори в Білорусі "політичним шоу однієї людини"

МЗС висловило підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Важко назвати так звані вибори в Білорусі чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на репресії в країні, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а сам процес перетворили на політичне шоу однієї людини. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ щодо "виборів" у Білорусі.

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У МЗС зазначили, що результат голосування був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії.

"Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі медіа, не можуть бути легітимними, це фарс, стверджують в МЗС.

Відомство поділяє і приєднується до оцінок Європейського Союзу щодо результатів цього "дійства" та висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні.

Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і Європи в цілому, наголосили у міністерстві.