Лукашенко знову "перемагає" на псевдовиборах. Цього разу ще більше голосів, ніж у 2020-му

В Україні та Євросоюзі заздалегідь заявили, що не визнають результатів "виборів" – для всіх було очевидно, хто нібито переможе

Олександр Лукашенко (Фото: EPA / MIKHAIL METZEL)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність якого Україна та Європа не визнавали і після попередніх "виборів" у 2020 році, знову "перемагає" у президентських перегонах із суттєвим відривом. Центральна виборча комісія опублікувала попередні результати "виборів" 2025 року.

Україна заздалегідь заявила, що не визнаватиме і нинішніх результатів голосування, "яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави". Європарламент також засудив "вибори" у Білорусі та закликав не визнавати легітимність Лукашенка.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав: "Для нас у цьому дійстві немає нічого несподіваного. І результати його в принципі заздалегідь відомі, я думаю, і вам теж".

Як і очікувалося, за даними білоруської ЦВК, "опоненти" Лукашенка набрали лише кілька відсотків голосів, тоді як за Лукашенка нібито проголосували, за попередніми даними, цілих 86,82% виборців.

Це ще більше, ніж було на "виборах" у 2020 році, які спричинили масові протести в Білорусі. Тоді Лукашенко нібито набрав 83,5% голосів.

Цього року "опонентами" диктатора стали три представники провладних партій – Сергій Сиранков, Олександр Хижняк та Олег Гайдукевич, а також псевдоопозиційна кандидатка Ганна Канопацька.

Інфографіка: ЦВК Білорусі

Ці "вибори" стали для Лукашенка вже сьомими, він очолює Білорусь із 1994 року.

9 серпня 2020-го в Білорусі пройшли вибори президента: Лукашенко оголосив про свою перемогу і "переможений проєкт Заходу".

Масові протести проти фальсифікацій результатів виборів та режиму жорстоко придушили. Протестна активність поступово зійшла нанівець.

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