Лукашенко снова "побеждает" на псевдовыборах. В этот раз еще больше голосов, чем в 2020-м
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, легитимность которого Украина и Европа не признавали и после предыдущих "выборов" в 2020 году, снова "побеждает" в президентской гонке с существенным отрывом. Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты "выборов" 2025 года.
Украина заранее заявила, что не будет признавать и нынешних результатов голосования, "которое хотелось бы назвать президентскими выборами, если бы на это были основания". Европарламент тоже осудил "выборы" в Беларуси и призвал не признавать легитимность Лукашенко.
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал: "Для нас в этом действе нет ничего неожиданного. И результаты его, в принципе, заранее известны, я думаю, и вам тоже".
Как и ожидалось, по данным беларуской ЦИК, "оппоненты" Лукашенко набрали всего несколько процентов голосов, тогда как за Лукашенко якобы проголосовали, по предварительным данным, целых 86,82% избирателей.
Это еще больше, чем было на "выборах" в 2020 году, которые повлекли за собой массовые протесты в Беларуси. Тогда Лукашенко якобы набрал 83,5% голосов.
В этом году "оппонентами" диктатора стали три представителя провластных партий – Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич, а также псевдооппозиционный кандидат Анна Канопацкая.
Эти "выборы" стали для Лукашенко уже седьмыми, он возглавляет Беларусь с 1994 года.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада".
- Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Протестная активность постепенно сошла на нет.
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