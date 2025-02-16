США запропонували Лукашенку "велику угоду": NYT розкрила деталі

Олександр Лукашенко (Фото: Gavriil Grigorov/EPA)

Сполучені Штати планують укласти з Білоруссю угоду, згідно з якою країна має звільнити деяких політв'язнів, а Вашингтон послабить санкції щодо білоруських банків та експорту калію. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

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У середу, 12 лютого, перед звільненням трьох політв'язнів з білоруських тюрем із диктатором країни Олександром Лукашенком і головою Комітету держбезпеки Іваном Тертелем зустрівся заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт і ще двоє американських посадовців.

Це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленим чиновником Державного департаменту за п’ять років і початком того, що могло стати вкрай значущим для розморожуванням відносин між США та найближчим союзником Росії.

Візит посадовців до Мінська відбувся після тривалої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Обидві події сигналізували про відхід Вашингтона від багаторічної політики спроб ізоляції двох диктаторів через їхню репресивну політику та війну в Україні.

Під час візиту до Білорусі посадовцям передали трьох політв’язнів – американця та двох білорусів. Офіційні особи США і звільнені в'язні вирушили до Вільнюса. Виступаючи біля посольства США у столиці Литви, Сміт привітав успішне завершення того, що він назвав "спеціальною операцією", описавши звільнення ув’язнених як "велику перемогу та відповідь на програму миру через силу президента Трампа".

Наступним кроком, як сказав Сміт на зустрічі західних дипломатів у четвер, 13 лютого, у Вільнюсі, за словами людей, які були там присутні, є ймовірність укласти "велику угоду", за якою Лукашенко звільнить низку політичних в’язнів, у тому числі відомих. Своєю чергою США послаблять санкції щодо білоруських банків і експорту калію, інгредієнта добрив, основним виробником яких є Білорусь.

Сміт публічно не розкривав, з ким він зустрічався в Білорусі та що обговорювалося, а Держдепартамент не відповів на запитання щодо цих деталей.

Посадовець також керував політикою щодо Білорусі під час адміністрації 46-го президента США Джо Байдена і минулого року розпочав попередні дискусії з союзниками США щодо послаблення санкцій, але до цього тижня він ніколи не їздив до Мінська, щоб зустрітися з Лукашенком.

У матеріалі йдеться, що санкції проти калію перерізали важливий економічний шлях для білоруського диктатора, але дали надприбуток Росії, ще одному великому виробнику, оскільки світові ціни підскочили. Частина білоруського калію продовжувала потрапляти на світові ринки через Росію, а не попереднім, дешевшим шляхом через Литву.

26 січня 2025 року у Білорусі відбулися "вибори" президента. Переміг Лукашенко, який незмінно править країною з 1994 року.

27 січня ЦВК Білорусі повідомила, що за Лукашенка нібито проголосували, за попередніми даними, 86,82% виборців.

Українське МЗС назвало псевдовибори в Білорусі "політичним шоу однієї людини".