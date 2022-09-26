США предоставят более $450 млн для уголовного правосудия Украины – Блинкен

Соединенные Штаты предоставят более $450 млн для поддержки правоохранительной системы Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

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"Соединенные Штаты предоставят дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения", – написал госсекретарь США.

Он добавил, что средства будут выделены для помощи Украине в совершении правосудия.

"Чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии", – написал Блинкен.

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Наталія Медведєва

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