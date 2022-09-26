США предоставят более $450 млн для уголовного правосудия Украины – Блинкен
26.09.2022, 16:07
Энтони Блинкен (Фото: EPA)
Соединенные Штаты предоставят более $450 млн для поддержки правоохранительной системы Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
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"Соединенные Штаты предоставят дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения", – написал госсекретарь США.
Он добавил, что средства будут выделены для помощи Украине в совершении правосудия.
"Чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии", – написал Блинкен.
- 15 сентября 2022 года были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
- За неделю на месте массового захоронения в Изюме эксгумировали 447 тел. Среди них тела женщин и детей.
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