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США предоставят более $450 млн для уголовного правосудия Украины – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 16:07
США предоставят более $450 млн для уголовного правосудия Украины – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Соединенные Штаты предоставят более $450 млн для поддержки правоохранительной системы Украины. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

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"Соединенные Штаты предоставят дополнительно $457,5 млн на помощь в обеспечении безопасности гражданского населения", – написал госсекретарь США.

Он добавил, что средства будут выделены для помощи Украине в совершении правосудия.

"Чтобы спасти жизни и укрепить потенциал наших украинских партнеров в правоохранительных органах и уголовном правосудии", – написал Блинкен.

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Наталія Медведєва
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Энтони Блинкен военные преступления война
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