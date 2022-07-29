США продадут Германии оружия на $8,4 млрд: истребители F-35, крылатые ракеты, умные бомбы

Государственный департамент США одобрил продажу Германии оружия на сумму до $8,4 млрд, включая истребители F-35 и боеприпасы, подчеркнув роль союзника как важной силы для политической и экономической стабильности в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, Германия запрашивала и получила одобрение Госпдепа США на покупку истребителей F-35, построенных корпорацией Lockheed Martin, новейших крылатых ракет воздушного базирования увеличенной дальности и двойных "умных" бомб с лазерным GPS-наведением – на сумму $8,4 млрд.

Сообщается, что хотя в заявлении Госдепа прямо не упоминалась война в Украине, в нем говорится: "Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для поддержания политической и экономической стабильности в Европе".

В Госдепе отметили, что это оружие укрепит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив подходящую замену парку самолетов Tornado – в поддержку миссии НАТО по обмену ядерным оружием, которая является центральным элементом сдерживания в Европе.

30 мая сообщалось, что Германия согласилась внести изменения в свою конституцию, чтобы разрешить себе специальный оборонный фонд в размере 100 млрд евро, предложенный после вторжения России в Украину.

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Наталия Медведева

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