США: Россия сохранила оборонно-промышленную базу, производство идет медленно из-за санкций
Россия сохранила свою оборонно-промышленную базу, но производство вооружений идет медленно из-за санкций. Об этом сказала помощница министра обороны США Селеста Валландер.
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По ее словам, россияне производят системы вооружений более медленными темпами и с использованием меньшего количества технологий из-за санкций.
Она отметила, что РФ также использовала свои партнеров, чтобы заполнить пробелы, в частности, приобрела беспилотники у Ирана, чтобы атаковать Украину.
"Россия продолжает развертывать довольно значительные военно-воздушные силы. Итак, это смешанная картина", — сказала Валландер.
- Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
- Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.
- В Киеве ПВО сбила 10 ракет россиян, есть повреждения электросетей, энергетики работают.
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