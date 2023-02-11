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США: Россия сохранила оборонно-промышленную базу, производство идет медленно из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 13:26
США: Россия сохранила оборонно-промышленную базу, производство идет медленно из-за санкций - Фото
Селеста Валландер (Фото: Пентагон)

Россия сохранила свою оборонно-промышленную базу, но производство вооружений идет медленно из-за санкций. Об этом сказала помощница министра обороны США Селеста Валландер.

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По ее словам, россияне производят системы вооружений более медленными темпами и с использованием меньшего количества технологий из-за санкций.

Она отметила, что РФ также использовала свои партнеров, чтобы заполнить пробелы, в частности, приобрела беспилотники у Ирана, чтобы атаковать Украину. 

"Россия продолжает развертывать довольно значительные военно-воздушные силы. Итак, это смешанная картина", — сказала Валландер.

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Дмитро Гриниченко
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